شهد المعاون للإسناد الإداري اللواء م. عصام نايف عصام افتتاح تمرين «إسناد 1» الذي أقيم في معسكر سمو الشيخ سالم العلي بهدف قياس جاهزية وحدات الإسناد الإداري للقيام بالمهام الموكلة إليها وللتعامل مع أي حدث، وفق الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني 2025 «حماية وسند». يذكر أن التمرين يعقد للمرة الأولى على مستوى قيادة المعاون للإسناد الإداري للوقوف على قدرات المنتسبين في دعم وحدات الحرس الوطني والمواقع المكلف بتأمينها، وكذلك الجاهزية لإسناد الجهات التي يرتبط معها الحرس الوطني ببروتوكولات تعاون مشتركة لإسنادها في الأزمات والطوارئ لضمان أمن وسلامة دولة الكويت.