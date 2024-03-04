شريف حمدي



كشفت بيانات حجم التداول للسوق الرسمي، وفقا لجنسية وفئة المتداولين الصادر عن بورصة الكويت، عن أن مشتريات الأجانب في السوق تشهد تزايدا منذ بداية 2024، إذ بلغ صافي مشتريات الأجانب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 110.7 ملايين دينار.



وأظهرت البيانات أن عمليات الشراء المؤسسي للأجانب منذ بداية العام بلغت 111.7 مليون دينار، كذلك عمليات شرائية للصناديق الاستثمارية بقيمة 632.34 ألف دينار، وعمليات بيعية للمتداولين الأفراد بـ 1.6 مليون دينار.



وشهدت جلسة 29 فبراير الماضي أول مراجعة لبورصة الكويت خلال 2024 في ظل المراجعة الدورية التي تجريها مؤسسة مورغان ستانلي MSCI على الأسواق الناشئة المدرجة على مؤشراتها، حيث ارتفعت السيولة المتداولة خلال الجلسة إلى نحو 65.8 مليون دينار.



وسجل شهر فبراير الماضي صافي عمليات شرائية للأجانب بـ 67.4 مليون دينار إثر عمليات شرائية للمؤسسات والشركات بـ 69.01 مليون دينار، و579.39 ألف دينار للصناديق الاستثمارية وصافي عمليات بيعية للأفراد بـ 2.18 مليون دينار.



وجاء صافي تعاملات الكويتيين خلال أول شهرين من العام بتداولات غلب عليها الطابع البيعي بما قيمته 94.22 مليون دينار، إذ سجلت تعاملات الأفراد الكويتيين صافي بيع بقيمة 29.14 مليون دينار، والمؤسسات والشركات بصافي بيع 66.9 مليون دينار، والصناديق الاستثمارية بصافي بيع 1.45 مليون دينار، ومحافظ العملاء بصافي شراء بلغت قيمته 3.29 ملايين دينار. وسجل صافي تعاملات الخليجيين في بورصة الكويت تداولات بيعية خلال أول شهرين من 2024 بما قيمته 16.5 مليون دولار، وجاء صافي تعاملات الأفراد الخليجيين شرائية بـ 297.9 ألف دينار، وبيعية من قبل المؤسسات والشركات بـ 19.77 مليون دينار، وشرائية من قبل الصناديق الاستثمارية بـ 2.97 مليون دينار.