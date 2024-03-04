دشنت وزارة العدل الموقع الرسمي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي (اكس) و(انستغرام) و(فيسبوك).



وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه تم إنشاء اللجنة بقرار مجلس الوزراء في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب وعضوية الجهات المعنية كافة.



وأضافت أن رؤية اللجنة تتلخص بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته والسعي الى مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة ويسعى نحو القضاء عليها، مبينة أن من أهدافها أيضا التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية.



وذكرت أنها تهدف كذلك إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.



ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط (25589696) والبريد الإلكتروني (ATHMOI.GOV.KW).