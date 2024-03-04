التحلي بالحلم ولين الجانب في التعامل مع الموظفين والمتقاضين والمتهمين والشهود وغيرهم

الصفران: أنتم المكسب الحقيقي للنيابة.. انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل والاجتهاد



أسامة أبوالسعود



أدى صباح أمس 60 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي وبحضور النائب العام المستشار سعد الصفران، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 127 لسنة 2024 بتعيينهم وكلاء نيابة «ج» بالنيابة العامة.



وقد وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي كلمة هنأهم فيها بالتعيين وانضمامهم إلى السلطة القضائية، وبين لهم طبيعة العمل في النيابة العامة خاصة وفي القضاء عامة، وأهميته وثقل المسؤولية والأمانة التي تلقى على عاتق كل منهم، وحثهم على مواصلة التحصيل العلمي ومتابعة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز والدراسات القضائية ومواصلة البحث والاطلاع والاجتهاد، وأن يحافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه في حياته العامة والخاصة.



كما طلب المستشار د.عادل بورسلي منهم التحلي بالحلم ولين الجانب في التعامل مع الزملاء والموظفين والمتقاضين والمتهمين والشهود وغيرهم، وأوصاهم ببلدهم الكويت، وأن يحافظوا عليها وعلى ما وصلت إليه من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة، وأكد أنهم ثروة هذا البلد.



ووجه أبلغ عبارات الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعم سموه اللامحدود للسلطة القضائية ورجالها.



وقد وجه النائب العام المستشار سعد الصفران كلمة لهم أيضا أوصاهم فيها بالعمل، وأكد أنه يهنئ نفسه قبل أن يهنئهم لأنهم المكسب الحقيقي للنيابة العامة، وأردف أنه قد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجهد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.