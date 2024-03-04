أجرى البنك التجاري السحب على حساب «YOU» أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني، وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب بفوز عبدالمحسن محمد اصفهاني، وخلود فضى الرشيدي، ودانه طلال فاضل خلف، بجائزة قيمتها 200 دينار لكل منهم.



ومن المعروف أن حساب «YOU» حساب مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة -/10 دنانير فقط، ومن المزايا المتنوعة، يحصل العميل على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة.



فضلا عن الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام، بالإضافة إلى الاختيار بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة «أولى» للوقود، وتأهل العملاء الجدد للحصول على فرصتين لدخول السحب الشهري بجائزة قيمتها 200 دينار لكل فائز.