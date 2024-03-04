في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج عن أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر فبراير الماضي، وهم: رئيس خان وزير خان وخليل ابراهيم محمد الخرجي وعبدالرحمن مطر محمد العنزي ومحسن عبدالحكيم سبت أبوزيد وفاطمة جاسم محمد بوحمد وبيبي خالد حسين العبدالمحسن وحيدر خالد حيدر بوشهري وأحمد شهاب عوده الفضلي وعلي محمد علي عبدالفتاح عودة وعبدالله محمد علي بولادتن.



ولفت البنك إلى أن الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في السحب نصف السنوي لحساب مليونير الدانة، للفوز بجائزة قيمتها مليون دينار في 31 مارس الجاري، فيما سيقام السحب وإعلان الفائز في تاريخ 18 يوليو المقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة أرنست آند يونغ.



وكان بنك الخليج قد أعلن الفائز بالجائزة الكبرى في السحب السنوي لحساب مليونير الدانة في 1 فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولي، بعد زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب مليونير الدانة من 1.5 مليون دينار إلى مليوني دينار، ضمن مساعي البنك المتواصلة لمكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليوني دينار.