

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة السادسة عشرة من الضاحية 4 اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة، حتى نفاذ بطاقات الاحتياط، وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 30/6/2006 وما قبل. وفي حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية أو الاحتياط او حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.