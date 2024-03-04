اختتم بنك برقان رعايته لفعاليات عرض «قريش» الموسيقي، وذلك في إطار دعمه المستمر للفعاليات المجتمعية واحتفالا بحلول شهر رمضان، حيث شهد العرض الذي انتجته شركة الجابرية الحرة واستضافه مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بين 28 فبراير



و2 مارس نجاحا كبيرا، حيث بلغ عدد الحضور 7000 شخص، وتأتي هذه الخطوة المتقدمة من البنك في إطار التزامه الثابت ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وكجزء من شراكته لفعاليات الجابرية الحرة لمدة عام.



وفي تعقيبها بهذه المناسبة، قالت حصة النجادة، مدير أول - الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: سعداء بشراكتنا مع الجابرية الحرة للسنة الثانية، إيمانا منا بخبرتهم وتميزهم في جميع الأعمال التي يقدمونها، ويتضمن هذا التعاون عدة عروض فنية مميزة خلال السنة، ومن أبرزها عرض «قريش»، وهي أمسية موسيقية ومسرحية تفاعلية تعكس العادات والتقاليد والقيم الرمضانية.



وأضافت النجادة: لاقت العروض الأربعة حضورا وإقبالا جماهيريا كبيرا خصوصا خلال الفقرات الترفيهية التي تذكرنا بالزمن الجميل، كما انعكست أجواء قريش على الجمهور بشكل خاص، فقد حرص الكثير على ارتداء الزي الكويتي متمثلا بالدراريع والدشداشة، تماشيا مع أجواء العرض ونحرص من خلال شراكاتنا على دعم الطاقات الشبابية إيماننا بقدرتهم على ترك بصمتهم في جميع الأعمال التي يقدمونها، وكذلك تعزيز ودعم القطاع الترفيهي في الكويت هو ضمن استراتيجية البنك ودورنا في المسؤولية المجتمعية.



من جانبه، قال علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في الجابرية الحرة: فخور للغاية بالشراكة التي تم بناؤها مع بنك برقان والتي بدأت من «فيكم طرب: ليلة مع ميامي»، ونعتبر فعاليات «قريش» بداية تعاوننا هذه السنة، ويسرني الإعلان عن انضمام بنك برقان إلينا في المزيد من العروض خلال هذا العام. نحن نثق بأن هذه الشراكة ستكون مثمرة للطرفين ومعا سنكون دائما على استعداد للانطلاق في رحلة رائعة من الإبداع والابتكار والنجاح المتبادل.



ومن الجدير بالذكر أن عرض «قريش» يرمز الى عادات الكويتيين الرمضانية بجميع تفاصيلها، ابتداء من الفكرة الفريدة من نوعها والتي صاغها المخرج فهد الرحماني، مرورا بالأزياء والشخصيات التي تعلق الناس بها على الشاشة.



وخلال العرض المسرحي عاش الجمهور أجواء رمضان لمدة ساعتين واستمتعوا بالمفاجآت وعروض الكوميديا مع أهم البرامج التلفزيونية والأغاني والمواقف التي تذكرنا بالعادات الرمضانية خلال العقود الماضية، كما تفاعل الحضور مع الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد العود ولامس عرض قريش الجمهور بطريقة إيجابية لأنه يعتبر من الأعمال الثرية ثقافيا واجتماعيا.



وهذا النجاح المميز الذي حققه عرض «قريش» يضاف إلى الإنجاز الذي شهدته تجربة العرض الغنائي البصري الاستثنائي في سبتمبر 2023، تحت عنوان «فيكم طرب.. خمس ليال في عالم ميامي»، والذي كان أيضا من إنتاج شركة الجابرية الحرة وتحت رعاية بنك برقان.