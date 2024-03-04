

في الآونة الأخيرة، استضاف فرع لولو هايبرماركت في القرين فعالية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة والنباتات على حد سواء، حيث أقيم «مهرجان كفوف وأذيال» من 28 فبراير إلى 5 مارس، وقدم خصومات مذهلة على الطعام والملحقات وغيرها للحيوانات الأليفة.



وبدأت الإثارة في 2 مارس مع حفل افتتاح ترأسته إدارة شركة لولو هايبر، حيث تضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من الحيوانات الأليفة، وشارك أكثر من 100 قطة وكلب في عرض أزياء، وأسر الجمهور بسحرها الجذاب، وتم تقديم الجوائز وقسائم الهدايا للفائزين في فئاتهم المختلفة.



ولكن المرح لم يتوقف هنا، حيث استضاف المهرجان أيضا معرضا لمجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك الببغاوات الطائرة والطيور الصغيرة والزواحف واللاما والماعز والثعابين والنعام والسلاحف والأرانب والسناجب والقنافذ والبوم، حيث اسعدت الحيوانات أهالي الزوار الصغار والكبار على حد سواء، ونصبت محلات تجهيز الطعام للحيوانات الأليفة أكشاكا، وقدمت مجموعة وفيرة من العينات لعشاق الحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت الفعالية حملة «الخضرة الصديقة للبيئة»، التي تعزز النباتات وملحقات الحديقة الصديقة للبيئة وشاركت المشاتل الشهيرة في الفعالية، حيث قدمت مجموعة متنوعة من النباتات والزهور الخاصة بها. وبهدف تشجيع البصمة الخضراء، أجرت «لولو» مسابقتين مثيرتين، «أفضل حديقة لعام 2024» و«أفضل حديقة شرفة لعام 2024» تلقى الفائزون في كلتا المسابقتين هدايا قيمة وقسائم هدايا وسلال هدايا من لولو هايبرماركت.