عبدالعزيز الفضلي



أصدرت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان قرارات بإجراء تدوير في عدد من الإدارات بالوزارة والمناطق التعليمية. وشملت القرارات ـ التي تلقت «الأنباء» نسخة منها- تدوير مراقب الخدمات في الجهراء سعد العلاطي إلى مراقب شؤون التوظف في القطاع الإداري بالوزارة، وفلاح الظفيري من مراقب الخدمات في العاصمة التعليمية إلى مراقب الميزانيات في القطاع الإداري، ونقل وليد الشمري من مراقب ميزانية التوظف إلى إدارة خدمات الجهراء، ونقل يوسف المطيري من مراقب الموارد البشرية في منطقة مبارك الكبير إلى مراقب الأصول المالية في القطاع المالي بالوزارة، ونقل مراقب الخدمات العامة في القطاع الإداري بدر الجدعي إلى مراقب الخدمات في العاصمة التعليمية.