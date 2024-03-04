أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق خدمة متطورة للأمن السيبراني تهدف إلى تمكين أعمال المؤسسات في الكويت وتوفير بيئة عمل آمنة في رحلتهم نحو التحول الرقمي. وتتماشى هذه الخدمة مع نهج stc الاستراتيجي لتمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة في قطاع الاعمال.



وتعد خدمة stc MTT SIEM الجديدة، نقلة نوعية متطورة وفعالة من حيث الأداء الآمن والتكلفة مدعومة بحل FortiSIEM من Fortinet، وتم تصميمها من قبل فريق stc لتمكين بيئة عمل آمنة لعملائها من المؤسسات في مختلف القطاعات الخدمية فيما يتعلق بضمان مراقبة البنية التحتية الخاصة بهم وتأمين أعمالهم.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc م. فهد العلي: «إن إطلاق مركز العمليات الأمنية المتطور لدينا يمثل خطوة محورية وأساسية في جهودنا المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في الكويت. ومع حل SIEM المتطور من Fortinet، نحن مستعدون لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتزويد عملائنا ببيئة رقمية آمنة ومرنة، حيث إن التزامنا بتقديم حلول وخدمات مبتكرة تحمي البيانات الخاصة لعملائنا يعد أمرا ضروريا ورئيسيا لنهجنا الاستراتيجي نحو تمكين التحول الرقمي».



وأضاف العلي: «لا تعمل هذه المبادرة الاستراتيجية على تعزيز عروضنا في مجال الأمن السيبراني فحسب، بل تتوافق أيضا بشكل مثالي مع رؤيتنا المتمثلة في دفع الابتكار والأمن الرقمي في جميع القطاعات. ومن خلال دمج تقنية SIEM المتطورة من Fortinet، فإننا نضع معايير فائقة وجديدة للأمن السيبراني، مما يضمن تزويد عملائنا بأكثر وسائل الحماية المتاحة تقدما. إن تفانينا في الاستثمار الذكي في التقنيات المتطورة وتبنيها يعكس التزامنا بتمكين التحول الرقمي في الكويت، وبالتالي دعم رؤية الكويت 2035 لمستقبل واعد رقميا».



من جهته، قال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة في شركة Fortinet آلان بينيل: «نحن فخورون بالشراكة مع stc في إنشاء مركز العمليات الأمنية المتطور الخاص بها. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتمكين المؤسسات بالأدوات والرؤية اللازمة للدفاع بشكل استباقي عنها ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. ومن خلال الاستفادة من حل SIEM المتقدم من Fortinet، تظهر stc التزاما قويا بالتميز في مجال الأمن السيبراني».