محمود عيسى



أصدرت شركة «الإيد ماركت ريسيرتش» تقريرا تحت عنوان «سوق خدمات الاستشارات الإدارية»، متضمنا الاتجاهات الناشئة واستراتيجيات الأعمال بالإضافة إلى حجم السوق والمشهد التنافسي، حيث قال التقرير ان قيمة سوق خدمات الاستشارات الإدارية العالمية في عام 2021 بلغت 316.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 811.3 مليار دولار بحلول عام 2031، حيث تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 10.2% للفترة بين 2021 و2031.



وقال التقرير انه نظرا لافتقار العديد من الشركات إلى المهارات التكنولوجية والاستراتيجية وإدارة المشاريع اللازمة لإدارة السوق والتغيرات الفنية في السوق المتطور باستمرار نتيجة للانخفاض غير المقصود في عدد الموظفين، فقد تزايدت الحاجة للاستعانة بالاستشاريين وبالتالي ارتفع الطلب على سوق خدمات الاستشارات الإدارية على مستوى العالم بشكل كبير، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات والشركات الاستشارية بالفعل بتطوير حلول مبتكرة من خلال إنشاء برامج معتمدة خاصة بها استجابة لنقص المرشحين الأكفاء. وتجتذب هذه المهنة الكثير من الأفراد بسبب زيادة الطلب عليها، فضلا عن المزايا والمداخيل الجذابة التي تؤدي إلى نمو سوق خدمات الاستشارات الإدارية.



ويقدم التقرير تحليلا متعمقا للسوق، مثل تقديرات الإيرادات في السنوات القادمة، والقطاعات الرئيسية، والعوامل المؤثرة على النمو، والقيود، والفرص التي يمكن تصورها، بالاضافة الى تقييم المشهد التنافسي والتحليل على المستويين الإقليمي والعالمي.



ويعتبر هذا التقرير مصدرا قيما لقادة الصناعة وأصحاب المصلحة والداخلين الجدد والوسطاء، حيث يساعدهم في تطوير الوسائل التي تستعرض الهيمنة على السوق وتحقيق أهداف المؤسسات.



علاوة على ما ذكر، يقدم تقرير سوق خدمات الاستشارات الإدارية العالمية تقييما نوعيا وكميا لحجم وحصص السوق التاريخية والمتوقعة، بالإضافة الى مراجعة شاملة لمنهجية البحث المستخدمة، ومنها استخراج البيانات الأولية والثانوية، كما يسلط الضوء على الفوائد المهمة لأصحاب المصلحة، ويحدد الفرص الاستثمارية الأكثر ربحية، ويصف الاستراتيجيات الأكثر نجاحا، وكذلك تقييم القدرة التنافسية الحالية للمؤسسة والموقع الذي قد تتحرك فيه المنافسة ويحلل تأثير الأحداث الجيوسياسية.



وتناول التقرير بحث صناعة خدمات الاستشارات الإدارية العالمية بدقة من خلال نهج شامل يجمع بين منهجيات البحث الأولية والثانوية، ففي حين تعمق البحث الأولي في العوامل المختلفة التي تحرك السوق، فقد سلط البحث الثانوي نظرة عامة واسعة على السلع والخدمات، وقد وفرت منهجية البحث الدقيقة هذه رؤية فريدة وواسعة النطاق لسوق خدمات الاستشارات الإدارية العالمية.



ويتضمن التقرير تقييم حصة السوق على المستويين الإقليمي والقطري، فضلا عن تحليل الحصة السوقية للاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة وتوصيات استراتيجية مصممة خصوصا للداخلين الجدد واستكشاف اتجاهات السوق والتوقعات لجميع القطاعات والأسواق الإقليمية المذكورة خلال العقد المقبل، بما في ذلك المحركات والتحديات والفرص والتهديدات وفرص الاستثمار والتوصيات.



وتم تقسيم سوق خدمات الاستشارات الإدارية إلى النوع وحجم الشركة او العميل وقطاع الصناعة والمنطقة. فحسب النوع، هناك استشارات إستراتيجية، واخرى للعمليات، وثالثة للاستشارات المالية، والاستشارات التكنولوجية، واستشارات الموارد البشرية، بالاضافة الى الاستشارات المحاسبية والضريبية، وخدمات المعاملات، وإدارة المخاطر، اعتمادا على حجم الشركة، يتم تقسيمها إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والقطاع العام، والرعاية الصحية، وغيرها.



وعلى مستوى المناطق، تم تحليل السوق إلى أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والباسيفيك والشرق الاوسط.