حصول الشركة على الجائزتين يتزامن مع مرور 60 عاماً على تأسيسها في الكويت



أعلن الممثل القانوني للشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» محمد عيد العازمي عن فوز الشركة بجائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة في دورتها السادسة برعاية سموه عن فئة المصانع المتوسطة والصغيرة وحصولها على المركز الاول لمصنع اللحوم والمركز الثالث لمصنع المعجنات.



جاء ذلك خلال احتفال أقامته الهيئة العامة للصناعة أمس الأحد 3 مارس بفندق الفورسيزونز، حيث حضر الحفل نيابة عن سموه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبدالله الجوعان، والمدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني، وعدد من مسؤولي الصناعة والمنشآت الصناعية في الكويت.



وأضاف العازمي أن حصول «أمريكانا» على الجائزتين يتزامن مع احتفالها بمضي 60 عاما على تأسيسها، حيث تأسست في الكويت عام 1964، موضحا ان الشركة تحرص على المشاركة في مثل هذه الجوائز لتحقيق المنافسة بين المصانع الوطنية مما ينتج عنه رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق التميز في الأداء.



ولفت إلى ان «أمريكانا» شاركت في هذه الجائزة من خلال مصنعي «المعجنات» و«اللحوم»، مشيرا إلى ان مصانع الشركة متميزة وتطبق اعلى المعايير والمواصفات العالمية والشركة حاصلة على شهادات الآيزو للمواصفات العالمية لنظام ضبط الجودة والسلامة الغذائية والصحة المهنية، معربا عن شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لدعم سموه للاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص.



كما أعرب عن شكره لوزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان ومدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني ولجان التحكيم لدعمهم للقطاع الصناعي في البلاد والنهوض به من أجل تعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة العالمية وتحقيقا للأهداف التنموية للكويت. وذكر ان الشركة خلال الدورة الماضية فازت بجائزة فئة المنشآت الصناعية المتوسطة:



الشركة الكويتية للاغذية (أمريكانا) ـ لحوم، والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ـ معجنات.