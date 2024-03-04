أعلن مدير عام البلدية م.سعود الدبوس عن فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والاعلانات الانتخابية بعد نشر مرسوم الدعوة لانتخابات البرلمانية في الجريدة الرسمية اعتبارا من اليوم الاثنين 4 مارس الجاري بجميع افرع البلدية في المحافظات.



وقال الدبوس في بيان صحافي إن لجنة البلدية لانتخابات مجلس الأمة 2024 تعكف على انهاء التحضيرات والاستعدادات لتسخير جميع امكانات وطاقات البلدية من اجل إظهار العرس الديمقراطي لانتخاب أعضاء مجلس الامة الذي حدد له موعد الاقتراع يوم الخميس 4 أبريل المقبل في أبهى صورة.



ودعا جميع المرشحين لخوض الانتخابات عند تقديم طلبات ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لترخيص المقر الانتخابي، ومنها صورة البطاقة المدنية للمرشح وصورة من كتاب الترشيح وكتاب من صاحب العلاقة وكذلك موافقة وزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام على موقع المقر ودفع رسوم الترخيص له وقدرها 200 دينار عن طريق «كي نت» وتأمين قدره 500 دينار لاستخراج ترخيص مؤقت للمقر الانتخابي بشكل رسمي.