عبدالوهاب الرشود: تميز كوادرنا البشرية ساهم في تحقيق البنك أداء ونتائج مالية قياسية ومتميزة

«بيتك» يقود مرحلة تطور تعبر عنها مواهبه المبدعة ومؤشراته المتنامية وزيادة قدراته التنافسية

خالد الشملان: ماضون بالعطاء والوفاء لـ «بيتك» المؤسسة المالية العريقة التي نفتخر بانتمائنا لها

الاهتمام بالعميل يقع على رأس أولوياتنا وأهم عنصر في إستراتيجيتنا الحرص على جودة الخدمة

ضمن جهوده المتواصلة لدعم وتشجيع موظفيه الذين هم الثروة الحقيقية، احتفى بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بموظفيه المتميزين عن 2023 ضمن برنامج «قدها» في حفل خاص أقيم في قاعة الراية بحضور الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود، والرئيس التنفيذي لـ «بيتك الكويت» خالد الشملان، وأعضاء الإدارة التنفيذية في «بيتك».



ويستند برنامج «قدها» الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت في اختياراته للمتميزين الى دراسات وممارسات عالمية، ومعايير دقيقة بتقييم الأداء، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب الفنية والمهنية، ويغطي كل الإدارات بشكل متوازن، ويتضمن تقييمات فورية، شهرية، ربع سنوية وسنوية.



وكان برنامج «قدها» الذي انطلق في عام 2021 قد حصل مؤخرا على الجائزة الذهبية من مجموعة «براندون هول Brandon Hall» كأفضل برنامج لتقدير الموظفين على مستوى العالم، حيث يعتبر برنامج «قدها» المظلة الرسمية لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك».



عطاء كبير



وفي كلمته التي ألقاها للمكرمين والحضور، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود عن سعادته بالعطاء الكبير الذي تقدمه الكوادر البشرية في المؤسسة، مهنئا المكرمين على هذا التكريم المستحق، مشيدا بأدائهم وتطورهم المتواصل طوال العام والذي انعكس إيجابا على أداء البنك ونتائجه المتميزة.



وأضاف الرشود خلال كلمته: «إن النتائج المالية الاستثنائية التي حققها بيتك عن عام 2023 لم تكن لتتحقق لولا فضل الله أولا ثم جهودكم المبذولة وتميزكم، فقد حقق بيتك صافي أرباح قياسية بلغت 584.5 مليون دينار بنسبة نمو 63.4%، وهذه الأرباح هي الأعلى في تاريخ بيتك والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. وبكل تأكيد هذه النتائج المالية القوية تضعنا تحت مسؤولية أكبر للمحافظة على هذا النجاح ومواصلة الريادة والتفوق».



وأشار الرشود إلى أن تميز الموظفين في عملهم ساهم بشكل رئيسي في تمكين «بيتك» من مواصلة ريادته وتفوقه، وقال: «يقود بيتك اليوم مرحلة تطور تعبر عنها العديد من العناصر، أبرزها المواهب المبدعة أمثالكم، والمؤشرات المالية المتنامية، وزيادة الحصة السوقية والقدرات التنافسية، كما يضيف الاندماج بعدا ايجابيا مهما للمرحلة الحالية، مما يضعنا جميعا أمام فرصة تاريخيه للتطور والنمو معا، لنقود صناعة التمويل الإسلامي في الكويت والمنطقة والعالم.. وإني على ثقة أنكم قدها وقدود».



نتائج غير مسبوقة



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» الكويت، خالد الشملان خلال كلمته لمكرمي «قدها»: «أتقدم إليكم بالشكر على جهودكم الكبيرة وعطائكم المستمر، فقد كان لهما فضل كبير- بعد توفيق الله- في تحقيق النجاح الذي لمسناه في زيادة الإقبال على منتجاتنا وخدماتنا وتعزيز مكانتنا وقدراتنا التنافسية والريادة في الأسواق المحلية والعالمية».



وأضاف: «يسعدني أن أهنئكم على النتائج والمؤشرات المالية القياسية التي حققها بيتك لعام 2023 والتي جاءت بزيادات غير مسبوقة في كافة المؤشرات الرئيسية، وعبرت عن الأداء التشغيلي القوي والمتوازن والتكامل بين الإدارات، وروح الفريق والابتكار التي تميز أعمالنا ونمط أداء موظفينا».



وتابع الشملان: «بعد انتهاء بيتك من إتمام عملية الاستحواذ بالدمج على البنك الأهلي المتحد - الكويت، وبدء مرحلة جديدة للحفاظ على معدلات النمو وتطور الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية، وكما كنتم دائما أساس لنجاحات بيتك السابقة، فإننا نتطلع خلال الفترة المقبلة لأن تبقوا كما عهدناكم، وأن تتواصل لديكم روح العطاء والولاء والوفاء لهذه المؤسسة المالية العريقة التي نفتخر جميعا بالانتماء إليها».



واستطرد: «لا يفوتني بهذه المناسبة - وأنا أشهد تكريم نخبة من زميلاتنا وزملائنا المميزين ضمن برنامج (قدها) أن أؤكد على أهمية الاهتمام بالعميل، حيث يقع ذلك علي رأس أولوياتنا وأهم عنصر في استراتيجيتنا والحرص على جودة الخدمة، والعمل بروح الفريق الواحد نحو مزيدا من التطور والنمو، ونستمر بالتميز في تقديم حلولنا التمويلية لكل الشرائح وفي مختلف المجالات، وحتى يبقى بيتك دائما المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا».



واختتم الشملان بالقول: «أدعوكم إلى مواصلة العمل بكفاءة، والحرص على تطوير الذات، والالتزام المهني والموازنة بين عملكم وحياتكم، واعتبار كل ما تصلون إليه من نجاح، نقطة انطلاق لنجاح جديد وتميز أكبر».