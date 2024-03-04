يؤكد د.دينيس سوكولوف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية أن المشي السريع خاصة صعودا أو نزولا هو أفضل تمرين للقلب. ويشير الاخصائي في حديث لـ Lenta.ru، إلى أن المشي السريع للشخص السليم له فوائد عديدة لصحته مقارنة بالتمارين الرياضية الأخرى. يمكن أن يمشي الشخص متى يشاء وأينما كان في المتنزه، في الملعب، وحول منزله، لأن هذا النوع من النشاط البدني لا يحتاج إلى ظروف خاصة. وبمساعدة المشي السريع يمكن تعزيز الأوعية الدموية وعضلات القلب وتحسين إمدادات الدم والحفاظ على المستوى المطلوب للسكر في الدم وتحسين نوعية النوم.



ووفقا له، ممارسة الرياضة تساعد على التخلص من الحالة المزاجية السيئة والاكتئاب وإنتاج هرمون السعادة- السيروتونين. ويشير الطبيب إلى أن على من يرغب بزيادة الحمل الصعود إلى الجبل، لأن هذا الحمل يعتبر الأفضل لصحة القلب. ولكن يجب أن ينفذ هذا التمرين دون إرهاق قدر الإمكان. أي يجب ألا يشعر الشخص بالدوخة ولا بضيق التنفس أو زيادة في ضربات القلب. وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب تخفيف السرعة.



وقال: يمكن الجمع بين المشي السريع والسباحة، لأن السباحة مفيدة أيضا لصحة القلب والأوعية الدموية ولكن دون عبء على المفاصل. ويشير الاخصائي، إلى أن التمرين الأمثل للشخص السليم هو المشي السريع لمدة نصف ساعة كل يوم.

المصدر: «لينتا. رو»