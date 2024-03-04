بدأت جوليا كيم (64 عاما)، التي تعمل كمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في بوسطن، في تناول دواء مضاد للكوليسترول منذ أكثر من 30 عاما بسبب تاريخ أسرتها مع ارتفاع الكوليسترول. وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أنه منذ ستة أشهر، شعرت كيم بالملل من تناول هذا الدواء وآثاره الجانبية، فقامت بالإقلاع عنه، وخلال ثلاثة أيام اختفى ألم الظهر المزمن الذي كانت تشعر به منذ عقود. ولكونها عداءة متحمسة، فهي تشعر بالسعادة لعدم إحساسها بالألم، لكنها في وضع حرج فيما يتعلق بكيفية التحكم في مستوى الكوليسترول.



وقالت كيم «أشعر بأنني أفضل مما كنت عليه خلال الـ 30 عاما الماضية، لكن مستوى الكوليسترول لدى يرتفع». وأضافت «لا أريد السيطرة على مستوى الكوليسترول من خلال الأدوية. كل دواء له آثار جانبية. أنا في حاجة لطريقة طبيعية للتعامل مع هذا الأمر».



وكيم ليست الوحيدة في ذلك، فالكثيرون لا يريدون تناول عقاقير لخفض مستوى الكوليسترول، يشار إلى أن عقارات الكوليسترول فعالة وآمنة بالنسبة لمعظم الأشخاص، ولكنهم يتحدثون عن خطورة الآثار الجانبية، وتشمل آلام في العضلات ومشاكل في الكبد، والضباب العقلي واحتمالية الإصابة بداء السكري.



وبالنسبة للذين يرفضون الأدوية، يقول الخبراء إن أفضل وسيلة للسيطرة على الكوليسترول هي النظام الغذائي المنضبط والعادات الصحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كاف من النوم. ولكن هناك تحذيرا واحدا: التأكد من استشارة الطبيب قبل الإقلاع عن الدواء. كما أن الطبيب يمكن أيضا أن يطلب إجراء اختبارات دم من حين إلى آخر لمراقبة مستوى الكوليسترول.



وقال ديفيد كاتز «عندما يكون الأشخاص على استعداد للالتزام بنظام غذائي مثالي، سيكون ذلك بلا شك أفضل من أي دواء توصلنا إليه». ويوصى الخبراء باتباع نظام غذائي نباتي غني بالألياف القابلة للذوبان والشوفان ونخالة الشوفان والتفاح والبازلاء والحمضيات والفاكهة والجزر والشعير وبذور الكتان، بالإضافة إلى المكسرات وستيرول النبات، وهو ما يوجد في كميات صغيرة من الفاكهة والخضراوات وزيت الزيتون والمكسرات، كما تتم إضافته إلى اللبن والزبادي.

المصدر: «DPA»