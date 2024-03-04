كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن الربع الرابع من العام الفائت 2023، مشيرة إلى أن 91% من الأسر اللاجئة السورية.



وجاء في تقييم للمفوضية شمل 3696 أسرة، أن نحو 19 ألفا من اللاجئين يقدر متوسط الديون لكل أسرة لاجئة في الأردن بنحو 1217 دينارا أردنيا (نحو 1720 دولارا)، حسبما نقلت قناة المملكة.



وأوضح التقييم أن 31% من الأسر اللاجئة تستدين من أجل دفع الإيجار، و28% من أجل تأمين الغذاء و19% للرعاية الصحية و18% لدفع فواتير المياه والكهرباء.



وفي حين انخفض متوسط دخل العمل الشهري للأسر اللاجئين السوريين من 225 دينارا أردنيا في الربع الثاني من 2023، إلى 207 دنانير في الربع الرابع من العام ذاته، بلغ متوسط الإنفاق الشهري في الربع الرابع 314 دينارا للأسرة.



ورأت المفوضية أن حالات اللاجئين التي طال أمدها وحالات الطوارئ الجديدة والأزمات المتعددة والمتداخلة تدفع اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم إلى «حافة الهاوية».