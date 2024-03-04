وعد مصدر في وزارة الكهرباء بتحسن وضع التيار في شهر رمضان نسبيا وأكثر استقرارا من الوقت الحالي.



وتوقع المصدر في تصريح لموقع جريدة «الوطن» المقربة من السلطة، أن تستقر قيم التوليد مع بداية الأسبوع المقبل عند 2300 ميغا واط بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الجاري تنفيذها في عدة محطات منها محطة حلب حيث تمت خسارة نحو 70 ميغا خلال عمليات الصيانة وتنظيف المسخنات وكذلك بعض المجموعات في محطات الزارة وجندر، مقدرا الزمن الذي تحتاجه صيانة (دورية) وتنظيف المسخنات في كل مجموعة بما لا يتعدى 48 ساعة، منوها بأنه يرفع من استطاعة وكفاءة المجموعة.



وأضاف: إنه يتم بالتزامن مع أعمال الصيانة الجاري تنفيذها في أكثر من محطة توليد، حيث يتم اختبار مجموعات في محطة الرستين للتأكد من سلامة تشغيلها وجاهزيتها وهو ما يسهم أيضا خلال هذه الفترة في استنزاف جزء بسيط من توليد الكهرباء لا يتعدى 50 ميغا، في المحصلة، موضحا أن متوسط التوليد خلال الأيام الحالية نحو 19 ميغا واط.



وحول توريدات جديدة للطاقة، أوضح أنه لا جديد في توريدات الغاز التي مازالت بحدود 6 ملايين متر مكعب، على حين سجلت توريدات مادة الفيول انخفاضا حادا خلال الأسابيع الماضية تسبب في استنزاف جزء من المخزون الإستراتيجي والاحتياطي من مادة الفيول قبل أن تعود معدلات التوريد للتحسن في الأيام الأخيرة وتصل لحدود 6 آلاف طن يوميا وهو الأمر الذي سمح بترميم جزء من السحوبات التي تمت خلال الفترة الماضية من الاحتياطي وعودة تشغيل المجموعات العاملة على مادة الفيول وفق الاستطلاعات الفنية المتاحة فيها.