القاهرة ـ محمد سامي



أعلن مدير منتخب مصر إبراهيم حســن عــن اختيــار 7 محترفين لمعسكر «الفراعنة» في مارس الجاري والذي يتخلله بطولة ودية في الإمارات بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس، موضحا: «الجهاز الفني حريص كل الحرص في المقام الأول على سلامة اللاعبين وفي حالة إصابة أي لاعب سيتم حسم أمره من قبل الجهاز الفني والطبي للمنتخب خلال تواجده داخل المعسكر وبالتنسيق مع ناديه بكل شفافية».



ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب نيوزيلندا في 22 مارس على أن يواجه الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.



تصريح ابراهيم حسن جاء عطفا على الخطاب الرسمي الذي أرسله نادي ليفربول مطالبا بإعفاء نجمه محمد صلاح من الانضمام للمنتخب لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد تجدد إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال كأس الأمم الأفريقية الماضية في كوت ديفوار وهو أمر جاء بشكل مبكر جدا وقبل نحو 11 يوما من معسكر الفراعنة.



وقرر المدير الفني للفراعنة حسام حسن ضم كل من محمد صلاح (ليفربول)، أحمد حجازي (اتحاد جدة)، محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور)، مصطفى محمد (نانت)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، حمدي فتحي (الوكرة)، محمد شريف (الخليج السعودي).



إلى ذلك، أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إيهاب الكومي أنه قد تقرر الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المقرر الجمعة المقبل في العاصمة السعودية الرياض على ملعب الأول بارك، مضيفا: «اللجنة المنظمة ستتحمل تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي، خاطبنا أطقم تحكيم من أوروبا وأميركا اللاتينية وننتظر الرد خلال أيام».



من ناحية أخرى، يترقب مسؤولو النادي الأهلي إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لمعرفة الخصم الذي سيواجه الفريق بعدما اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية، وهي: الأهلي المصري، الترجي التونسي، أسيك الايفواري، مازيمبي الكونغولي، بيترو أتلتيكو الأنغولي، يانغ أفريكانز التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني.



وتأهل الأهلي كمتصدر للمجموعة الرابعة ليلاقي أحد أصحاب المركز الثاني في بقية المجموعات، وهي: الترجي أو سيمبا أو مازيمبي، وستكون مباراة الذهاب أحد يومي 29 أو 30 الجاري، في حين ستقام مباراة الإياب في 5 أو 6 أبريل المقبل.