نجح منتخب منطقة الأحمدي التعليمية بقيادة اللاعب الدولي السابق وليد علي في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لمنافسات دوري بنك وربة لكرة القدم العشبي للمرحلة الثانوية الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعدما حقق فوزا مستحقا على منتخب منطقة الجهراء 4-1 ليضرب موعدا مع منتخب الفروانية في المربع الذهبي، بينما أكمل منتخب العاصمة التعليمية بقيادة المدرب نصار وليد نصار المربع الذهبي بعد الفوز على مبارك الكبير 6-0 ليلتقي منتخب حولي في قبل النهائي.



وفي هذا الصدد، أكد مشرف عام دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية د.علي الضاحي أن منتخبي الفروانية وحولي تأهلا للدور قبل النهائي مباشرة من دور المجموعات بعد احتلالهما المركز الأول في المجموعتين، بينما خاض أصحاب المركز الثاني والثالث منافسات دور ربع النهائي، موضحا أن منافسات نصف النهائي ستقام غدا بناء على القرعة التي أجريت أمس عقب انتهاء مواجهتي دور الثمانية، على أن يتقابل الفائزان في المباراة الختامية الخميس المقبل على ستاد جابر في تمام الـ 5 مساء.



وفي نفس السياق، أشاد نصار وليد بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي برئاسة فيصل المقصيد، وأيضا بالدعم الكبير المقدم من بنك وربة سواء المادي أو المعنوي لعودة دوري المدارس مرة أخرى بعد غياب طويل، مضيفا: «دوري المرحلة الثانوية أفرز عناصر كثيرة من الموهوبين يحتاجون إلى الرعاية وهذا ما تعمل عليه اللجنة الفنية في الاتحاد المدرسي بقيادة د.علي الضاحي الذي بذل مجهودا كبيرا في تنظيم الدوري منذ انطلاق التصفيات».