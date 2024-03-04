عوّض ريال مدريد تأخره بهدفين ليتعادل أمام فالنسيا 2-2 ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ميستايا أمس الأول.



وانتزع «الخفافيش» تقدما مفاجئا 2-0 بعد مرور 30 دقيقة بفضل ثنائية هيوغو دورو (27) والأوكراني رومان ياريمشوك (30).



لكن مهاجم «الريال» البرازيلي فينيسيوس جونيور رد بقوة ليقلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول (45+5) قبل ان ينتزع بنفسه هدف التعادل (76).



وشهدت اللحظات الأخيرة جدلا واسعا بعد ان أوقف الحكم، المباراة، بينما كانت كرة عرضية متجهة إلى الانجليزي جود بيلينغهام الذي ارتقى عاليا وتابعها برأسه ليسجل هدفا ثالثا لريال، مما أشعل غضب لاعبي ريال الذين اعترضوا بقوة على قرار الحكم بعدم احتساب الهدف (90+9). وأدى هذا الاحتجاج إلى طرد بيلينغهام.



وقال مدرب «الريال» الإيطالي كارلو انشيلوتي بعد المباراة: «أعتقد انه كان يجب ان تنتهي المباراة عندما حصل فالنسيا على الكرة، لكن ما حدث شيء غير مسبوق، ولا أعتقد ان بيلينغهام يستحق البطاقة الحمراء، لم يوجه اي إساءة للحكم»، مضيفا: نحن غاضبون، لكن علينا أن نعود إلى طبيعتنا يجب أن نهدأ، يكفي أن ننظر إلى جدول الترتيب، كي نتمكن من النوم الليلة، وكان من الممكن أن نخسر بسبب الشوط الأول السيئ، لكن كان بإمكاننا الفوز أيضا بـ «ريمونتادا»، لقد واجهنا الكثير من المشاكل في الشوط الأول، لكننا نجحنا في العودة، وكما قلت سابقا، علينا أن نستمر على هذا المنوال.



ورغم ان نقطة التعادل تبقى أهون الشرور بالنسبة لمتصدر ترتيب الدوري الإسباني، الا انه ثاني تعادل لـ «الميرينغي» في آخر 3 مراحل.



واستعاد إشبيلية نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 3-2، وتعادل خيتافي وضيفه لاس بالماس 3-3، ليرفع لاس بالماس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن خيتافي العاشر، كما تعادل رايو فايكانو وضيفه قادش 1-1.