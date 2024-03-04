يتطلع العين الاماراتي بطل 2003 إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف النصر السعودي اليوم على ستاد هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وتقام مباراة الاياب الاثنين المقبل في الرياض.



قدم الفريقان مستويات جيدة في النسخة الحالية، وحقق العين 6 انتصارات في دور المجموعات وثمن النهائي مقابل خسارة وتعادل، ويطمح إلى استكمال عروضه القوية رغم صعوبة المهمة أمام النصر المدجج بالنجوم والذي حقق بدوره 6 انتصارات وتعادلين.



ولم تسر استعدادات العين بشكل مثالي بعد تعرض هدافه في النسخة الحالية للمسابقة القارية برصيد ستة أهداف التوغولي لابا كودغو للإصابة أمام بني ياس في الدوري المحلي، قبل ان يلحق به حارس المرمى الدولي خالد عيسى أمام حتا في المرحلة الماضية، وستكون آمال العين معلقة على الدولي المغربي سفيان رحيمي، والأرجنتيني ماتياس بالاسيوس.



واجتاحت حمى رونالدو ونجوم النصر العالميين مدينة العين مبكرا، وتجمع المئات لشراء تذاكر المباراة أمام متجر النادي في استاد هزاع بن زايد فور طرحها، وسيكون أمام مدافعي العين مهمة شاقة لإيقاف خطورة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 أهداف) والبرازيلي اندرسون تاليسكا متصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف بالتساوي مع مواطنه كريسان بارسيلوس لاعب شاندونغ تايشان.