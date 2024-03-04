تنفس فيرونا الصعداء عندما تغلب على ضيفه ساسوولو 1-0 أمس، وسجل الپولندي كارول سفيديرسكي هدف المباراة الوحيد (79).



وهو الفوز الأول لفيرونا في مبارياته السبع الأخيرة (ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم) والخامس هذا الموسم، فتخلص من المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية وارتقى إلى السابع عشر برصيد 23 نقطة. في المقابل، مني ساسوولو بخسارته الرابعة تواليا والسابعة في مبارياته الثماني الأخيرة، فتراجع إلى المركز الثامن عشر بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة.



وواصل روما انتفاضته القوية منذ تعيين دانييلي دي روسي مدربا له خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو وحقق فوزا كبيرا على حساب مضيفه مونزا 4-1 ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأول. وسجل أهداف فريق العاصمة كل من لورنتسو بيليغريني (38)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (42)، والأرجنتينيين باولو ديبالا (64)، ولياندرو باريديس (83 من ركلة جزاء)، فيما قلص اندريا كاربوني النتيجة لأصحاب الأرض (87). وتقدم روما إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 47 نقطة.



ويعزز هذا الفوز من فرص روما في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يدور صراع قوي في هذا المجال.



وحافظ روما على سجله خاليا من اي هزيمة في آخر 5 مباريات، علما انه تلقى خسارة وحيدة في آخر 10 مباريات. كما أن الفوز هو السادس لروما في سبع مباريات بالدوري منذ تسلم دي روسي دفة الفريق خلفا لمورينيو في يناير الماضي.



وقال دي روسي بعد المباراة: «سعيد لأننا لعبنا اليوم بشكل أفضل من المباراة السابقة، لقد قمنا بتقليص الفارق في جدول الترتيب، علاقتي باللاعبين باتت أقوى، والفريق قوي ومتحد، وهذا الأمر ليس بسببي، وإذا لم يكن متماسكا لما وصل إلى نهائيين أوروبيين على التوالي»، مضيفا أحاول أن أكون صادقا مع اللاعبين، وأعاملهم كبشر أولا ثم كلاعبين ثانيا، تزاملت مع بعض اللاعبين في فترة سابقة وهذا جعل الأمور أسهل بيني وبينهم.



وفي مباراة أخرى، تعادل أودينيزي مع ضيفه ساليرنيتانا 1-1، ليرفع الأول رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، أما ساليرنيتانا فبقي متذيلا للترتيب بـ 14 نقطة.



وفشل فيورنتينا في استغلال النقص العددي في صفوف تورينو على مدار الشوط الثاني بأكمله لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



وتختتم المرحلة الـ 27 للدوري الإيطالي اليوم، بلقاء يجمع إنتر ميلان المتصدر وجنوى.