قاد الأوروغوياني لويس سواريز والارجنتيني ليونيل ميسي فريقهما إنتر ميامي إلى إكرام وفادة ضيفه أورلاندو سيتي بخماسية نظيفة بينها ثنائية لكل منهما أمس الأول في الدوري الأميركي لكرة القدم. وسجل سواريز، المنتقل حديثا إلى صفوف إنتر ميامي قادما من غريميو البرازيلي، الهدفين الأولين في الدقيقتين الرابعة والحادية عشرة اثر تمريرتين حاسمتين من جوليان غريسيل، قبل أن يصنع لاعب برشلونة الاسباني السابق الهدف الثالث للفنلندي روبرت تايلور (29). وسجل ميسي الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني (57)، قبل أن يختم المهرجان برأسية اثر تمريرة من زميله السابق في النادي الكاتالوني سواريز. ورفع ميسي رصيده إلى ثلاثة أهداف مع تمريرة حاسمة في ثلاث مباريات في الدوري حتى الآن.