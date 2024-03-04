واصل نيس نزيف النقاط بخسارته أمام مضيفه تولوز 1-2 أمس في المرحلة الـ 24 ضمن بطولة فرنسا لكرة القدم. وكان نيس البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي النيجيري تيريم موفي في الدقيقة الثامنة، لكن تولوز قلب الطاولة في الشوط الثاني بهدفين للهولندي ثيس دالينغا (65) ويان غبوهو (69).



وهي الخسارة الثالثة لنيس في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وواصل بالتالي نتائجه المخيبة التي أدت إلى تراجعه من المركز الثاني إلى الخامس برصيد عند 40 نقطة. وبعد ست مباريات لم يحقق فيها ليل الفوز خارج أرضه، نجح في العودة بالنقاط الثلاث في المباراة السابعة على حساب مضيفه رينس 1-0 في المرحلة الـ 24 من بطولة فرنسا لكرة القدم أمس الأول. ورفع ليل رصيده إلى 41 نقطة وصعد مؤقتا إلى المركز الرابع، وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بتعادل بين باريس سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب أمام موناكو الثالث من دون أهداف.