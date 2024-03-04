مفرح الشمري



قدمت فرقة مسرح الخليج العربي العرض الثالث المشارك في المسابقة الرسمية في مهرجان الكويت المسرحي الـ 23 تحت عنوان «سيناريو وحوار» من تأليف وإخراج فيصل العبيد وتمثيل سماح ويوسف البغلي.



المسرحية تتحدث عن كاتب مصاب بمرض اضطراب الشخصيات المتعددة وهذا المرض يفقد صاحبه ذاكرته ولا يدري ما يدور حوله، فكل مرة يكتب مقالا او نصا تظهر له الشخصية النسائية التي يفاجأ بها لتخبره في الأخير بحقيقة نفسه.



تضمنت مشاهد المسرحية العديد من الرسائل الإنسانية التي نعاني منها بالواقع وهي تتماشى مع نمط حياتنا اليومية وما يحدث لنا فيها ومن تعامل الآخرين وتجاهلهم للأشخاص وعطاءاتهم التي لا يعترفون بها إلا بعد موتهم بكتابة أسمائهم على شواهد قبورهم لتكون هذه الحقيقة الوحيدة في حياتهم ولكن هذه الحقيقة لا يجدونها إلا بعد الممات وفوات الأوان على الرغم من سعيها لهم ولكن دون جدوى لوجود أشخاص لا تريد سماع الآخرين.



لقد وفق المخرج فيصل العبيد في إيجاد معادلة إيقاعية سليمة لعناصر العرض المسرحي، ولمسنا ذلك التناغم الأدائي الرائع بين الممثلين سماح ويوسف البغلي، إلى جانب توظيف الديكور والأزياء بطريقة متقنة مع الإضاءة ودلالاتها التي كانت متماشية مع تنقلات العرض المسرحي.



أحسنت إدارة فرقة مسرح الخليج العربي باختيار نص «سيناريو وحوار»، والجميل ان من كتبه هو الذي أخرجه لأنه يعرف جيدا ماذا يريد ان يقدم من خلاله من رسائل إنسانية غائبة عن البعض، كما أحسنت الفرقة اختيار الممثلين المتميزين سماح ويوسف البغلي اللذين كانا في مباراة فنية جميلة أسعدا بأدائهما المميز الحضور الغفير في مسرح الدسمة، فشكرا لفرقة مسرح الخليج العربي بقيادتها الشبابية متمثلة برئيس مجلس إدارتها الفنان ميثم بدر على هذا العرض الممتع الملامس لنمط حياتنا اليومية القائمة أصلا بين «سيناريو وحوار».