بشار جاسم الكندري



يواصل صاحب الصوت العذب سيف خيون نجاحاته من خلال أغانيه المميزة، كما انه سعيد بنجاح آخر أغانيه بست الحظ.



«الأنباء» هاتفت سيف حيث قال: سعيد جدا بنجاح أغنية (بست الحظ) والتي يقول مطلعها:



جيت لحضني وبست الحظ،



الجابك يمي وهمي انفض.



وهذه الأغنية كانت آخر عمل لي وتجاوزت مشاهداتها المليون مشاهدة على اليوتيوب وهي اول تعاون مع صديقي من الكويت الحبيبة «دي جي واو بوي» وهي من كلمات محمد الترك ومن ألحان كرار شريف وتوزيع وتنفيذ علي رون ومن إخراج إيهاب رافد شركة (trafficlght)، وكان الكليب مختصرا وحتى تصويره تم بـ 3 ساعات، والحمد لله كانت ردود الأفعال إيجابية على العمل الذي طرح قبل 3 أسابيع وحقق مليون مشاهدة وهي من إنتاج مصطفى العبدالله، شركة نجوم الدار البيضاء، ولا أنسى إعجاب ودعم المطرب الغني عن التعريف حمزة المحمداوي صاحب الأغنية الشهيرة «دمار» الذي أعجب بالأغنية وحب يهديني لحنا من ألحانه. وأضاف: طرحت أغنية كان اسمها «سر قلبك» من ألحان الفنان مصطفى الربيعي وكلمات آدم وتوزيع حسام الدين.



وعن جديده، قال: العمل القادم ان شاء الله بعنوان (باوع بيهن) والذي يقول مطلعها:



ممكن آخذ هاي عيونك رايد اشوفك شي



باوع بيهن مره بوجهك ربي شخالق بي



الأغنية من كلمات محمد الترك وألحان كرار شريف، توزيع علي روني وإن شاء الله سأطرحها لأول مرة بقناتي الرسمية خارج إطار شركات الإنتاج، وهناك مجموعة أعمال قيد التحضير مع مجموعة ملحنين، أهمهم علي بن سالم والفنان محمود التركي والفنان سيف عامر والفنان حمزة المحمداوي، وأحب استغل الفرصة لتهنئة أهلنا بالكويت بمناسبة أعيادهم الوطنية ويا رب تديم عليهم الأفراح وأنا عندي ذكريات وعلاقة جميلة منذ طفولتي بالكويت وناسها بسبب قرب البصرة الجغرافي من الكويت وكذلك عندي أصدقاء في الكويت الحبيبة وأتمنى التعاون مع الملحنين والموزعين من الكويت، أمثال بشار الشطي وربيع الصيداوي وعبدالقادر الهدهود.