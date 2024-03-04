ياسر العيلة



تتواجد النجمة البحرينية مروة خليل حاليا في الكويت لتصوير احدث أعمالها الفنية المسلسل الكوميدي «هم يضحك» لشهر رمضان المقبل، ويشاركها البطولة النجم السعودي الكبير عبدالله السدحان، والنجمة العمانية القديرة فخرية خميس، بالإضافة الى النجوم ميس كمر وسميرة الوهيبي وجمعة علي، وآخرين، والعمل تأليف وإنتاج ضيف الله زيد، إخراج البحريني أحمد الفردان.



وحول دورها في المسلسل، قالت مروة: للأسف لا أستطيع أن أكشف عن تفاصيله لأنه «كاركتر» وأريد أن يتفاجأ به المشاهدون وقت العرض، لكن أؤكد لك أن هذا الدور وهذه الشخصية التي أقدمها لم تجسدها أي فنانة خليجية من قبل، وأنا أراهن على نجاحه بإذن الله، مشيرة إلى أنها تعود الى الدراما الكويتية بعد غياب طويل وتحديدا منذ عام 2008، وكانت العودة مع أول يوم من العام الحالي 2024 لتصوير هذا العمل.



وعن رأيها في تجربة العمل مع النجم عبدالله السدحان، قالت: السدحان من اكثر الشخصيات التي سعدت جدا بالعمل معها فهو طاقة إيجابية بمعنى الكلمة ومريح جدا ودائما يدعم ويشجع كل الممثلين في المسلسل.



أما عن سبب غيابها الطويل عن الفن بشكل عام والكويت بشكل خاص، قالت: بالفعل أنا غبت نحو 12 عاما بسبب الزواج وإنجاب الأطفال، بالإضافة إلى أنني اتجهت للبيزنس الخاص بي، لكن «بعد ما العيال كبرت رديت للوسط من جديد».



وحول شعورها بأن غيابها الطويل عن الفن جعل بنات جيلها من الفنانات يسبقنها بخطوات كثيرة نحو النجومية، أوضحت: هذا أمر طبيعي وكان متوقعا، لذلك اتجهت إلى «السوشيال ميديا» حتى يتعرف عليّ الجيل الجديد من الجمهور.



وتطرقت مروة إلى الاعمال التي قدمتها عقب عودتها للفن من جديد، فقالت: عودتي كانت قبل جائحة كورونا بعام من خلال مسلسل «مكان آمن للحب» ومن بعدها توالت الاعمال، مثل مسلسل «كف ودفوف»، حيث قدمت فيه دور «نجوى» زوجة الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، كما شاركت في مسلسل «ساعي البريد» مع الفنان الاماراتي جابر نغموش، وآخر هذه الأعمال كان مسلسل «حينما تعزف الريح»، وحاليا مسلسل «هم يضحك» الذي يشهد عودتي الى الدراما الكويتية بعد غياب 16 عاما.



وأخيرا كشفت مروة خليل عن جديدها الفترة المقبلة، قائلة: لدي عمل مسرحي بحريني لعيد الفطر المقبل، لكن حتى الآن لم يحدد هل سيعرض أم لا في البحرين أم قطر أم السعودية.