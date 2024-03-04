أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أن أول أيام شهر رمضان للعام 1445 هجري الموافق عام 2024 ميلادي سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس الجاري وذلك وفق حسابات المتحف، ووفق حساب محاكاة الواقع في القبة السماوية إذ سيغرب القمر بعد غروب الشمس بـ 11 دقيقة يوم الاحد الموافق 10 مارس وبذلك يتحقق شرط دخول الشهر القمري.



وأشار المشرف على المتحف والمشرف العام على المتاحف الفلكي خالد الجمعان في تصريح لـ«كونا» إلى أن المركز يمتلك قبة سماوية حديثة بإمكانيات متطورة تقوم بعمل محاكاة لظروف ولادة الهلال وظروف رؤيته وفق أي موقع جغرافي من خلال أحدث البرامج العلمية وأكثرها تطورا على مستوى العالم.



وأوضح الجمعان أنه وفق تلك الحسابات والمحاكاة سيكون منتصف شهر رمضان هو يوم الاثنين الموافق 25 مارس الحالي وسيكون أول أيام شهر شوال يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل بعد أن يتم رمضان 30 يوما متواصلة.



وأضاف أن متحف الفضاء سيقوم بعرض حي في القبة السماوية ضمن برامجه الشهرية للجمهور للتعرف على حركة القمر ومواعيد دخول الأشهر القمرية.