في أحد أحياء طوكيو الهادئة، ينتظر نحو خمسين شخصا أمام مطعم صغير يقدم «أونيغيري»، وهو طبق ياباني مؤلف من كرات الأرز بات شائعا في اليابان وخارجها خلال السنوات الأخيرة وزادت شعبيته بفضل منصات التواصل الاجتماعي وبسبب التضخم.



وتحضر يوميكو أوكون (71 عاما) صاحبة المطعم مع فريقها المكونات الملونة التي ستستخدم لتزيين نحو ستين نوعا من كرات الأرز الملفوفة بالأعشاب البحرية والمحشوة بمكونات تقليدية كالخوخ المخلل، أو غير تقليدية كاللحم المقدد مع صلصة الصويا.



وتقول صاحبة المطعم الذي يبيع نحو 1200 قطعة من أونيغيري يوميا «في السابق، لم نكن نستقبل أي زبون بين الغداء والعشاء، أما حاليا فبات الزبائن يصطفون في طوابير لثماني ساعات أحيانا». وكان الطبق يعتبر مملا في السابق، إلا أنه يحقق نجاحا منذ سنوات، بسبب تزايد أعداد السياح في اليابان، بالإضافة إلى التحدث عنه في البرامج والمسلسلات التلفزيونية.



ويشير الاتحاد الياباني للأطعمة الجاهزة إلى أن أونيغيري احتل المركز الثاني في ترتيب هذه المأكولات في اليابان عام 2022. وقد ازداد استهلاك الأسر اليابانية لـ «أونيغيري وغيره من فئة أطباق معينة» بنسبة 66% على مدى السنوات العشرين الماضية، بحسب وزارة الداخلية.