فازت المغنية والمؤلفة الموسيقية البريطانية راشيل كين المعروفة باسم راي في لندن بست جوائز، بما يشمل فئتي فنان وألبوم العام، في حفل توزيع جوائز «بريت» الموسيقية البريطانية، وهو رقم قياسي.



وقالت الفنانة بتأثر خلال تسلمها جائزتها عن فئة ألبوم العام، وجدتها إلى جانبها «لا يمكنكم تخيل ما يعنيه هذا بالنسبة لي».



وقد حصدت المغنية البالغة 26 عاما، والتي كانت مغمورة حتى أشهر قليلة خلت، ست جوائز: أغنية العام لـ «إسكيبيسم» («Escapism»)، وأفضل فنانة جديدة، وأفضل كاتبة غنائية خلال العام، وفنان العام وألبوم العام عن «ماي توينتي فرست سنتشري بلوز». كما هيمنت على فئة موسيقى آر اند بي. وقالت المغنية التي تجمع موسيقاها بين الـ «آر أند بي» والجاز «الفنانة التي كنتها قبل 3 سنوات لم تكن لتصدق ما تراه اليوم».



ولم يحصل سابقا أن فاز أي شخص بهذا العدد من الجوائز في حفل «بريت أووردز» خلال أمسية واحدة. وكان كل من فرقة «بلور» عام 1995، والمغنية أديل عام 2016، وهاري ستايلز عام 2023، حصلوا على 4 جوائز. وتعاونت هذه المؤلفة الموسيقية والمغنية المولودة في لندن، طويلا مع فنانين مثل دافيد غيتا، كما كتبت لبيونسيه، من دون أن تسمح لها شركة إنتاجها في ذلك الوقت، «بوليدور»، على حد قولها، بإصدار ألبومها الخاص.