ناصر العنزي



استعاد الكويت صدارته بالقوة بعدما ألحق بمنافسه العربي الخسارة الثانية وتغلب عليه 2-1 ليصعد الى قمة ترتيب فرق دوري «زين» الممتاز في ختام الجولة الـ 17 برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن «الأخضر» الذي لم يكن حاضرا ذهنيا وبدنيا في «ستاد جابر الدولي»، ليؤكد «الأبيض» تفوقه بعدما هزم القادسية مرتين وكاظمة والعربي في الدوري وكأس السوبر بمبارياته الأخيرة.



تقدم الكويت بهدف مبكر في الشوط الأول نتيجة ركلة جزاء صحيحة بعدما أبعد حمد القلاف الكرة بيده تقدم لها فيصل زايد وأودعها على يمين سليمان عبدالغفور (3)، ومنح هذا التقدم أفضلية لـ «الأبيض» الذي دخل بتشكيلة اختارها المدرب نبيل معلول بعناية مكونة من سعود الحوشان وفهد حمود وأرسين زولا وسامي الصانع ومشاري غنام وعلي حسين ومحمد مرهون والمهدي برحمة ومحمد دحام ويوسف ناصر وفيصل زايد، وغاب عنه عمرو عبدالفتاح الذي كان من ركائز الفريق في المباريات الماضية للإيقاف، ودانت السيطرة لـ «الأبيض» نتيجة حيوية لاعبيه وتنويع اللعب، حيث سدد يوسف ناصر كرة زاحفة مرت بجانب القائم (22)، ومثلها تسديدة من محمد دحام ردها الحارس عبدالغفور (34).



من جانبه، يبد أن مدرب العربي البوسني داركو نيستروفيتش عاتب نفسه على إشراك حمد القلاف الذي تسبب في ركلة جزاء بتصرف غير مبرر واستبدله في الشوط الثاني بحسن حمدان، وقد أربكت هذه الركلة صفوف «الأخضر» التي كانت تبحث عن هدف السبق بعدما لعب المدرب بتشكيلة ذات طابع هجومي كعادته، مقدما الرباعي أيمن الصفاقسي وايوالا وبندر السلامة وحمزة خابا، وافتقد «الأخضر» إلى التحضيـــــر من الخلف فغابــــت خطورتـــه.



وفي الشوط الثاني صعق النجم البحريني محمد مرهون معنويات لاعبي العربي الذين دخلوا بهمة ونشاط، حيث سجل هدفا جميلا على طريقة لوكا مودريتش، بعدما قطع مسافة بالكرة وأرسلها بيمناه على شكل «موزة» لم يتمكن سليمان عبدالغفور من التعامل معها (56).



بعد ذلك سارت المباراة بين شد وجذب وحاول الأخضر تقليص النتيجة ومن ثم تعديلها، إلا أنه اصطدم بجدار سميك بناه المدرب نبيل معلول الذي تفوق على خصمه داركو كثيرا، لكن البديل علي خلف تمكن من تقليص النتيجة بتسجيله هدف فريقه الوحيد (90+15)، ولم يسعف الوقت فريقه لتعديل النتيجة بعد أن «طارت الطيور بأرزاقها».



أدار المباراة الحكم الدولي السعودي خالد الطريس ونجح في إدارتها، ووجه بطاقة حمراء للاعب الكويت المغربي مهدي برحمة في الدقيقة 90+3 بعدما احتسب الحكم 12 دقيقة وقتا إضافيا.