مبارك الخالدي



تعادل كاظمة مع ضيفه الفحيحيل 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة الـ17 من دوري زين الممتاز، وبهذه النتيجة ارتقى كلا الفريقين إلى النقطة 20 ليتأجل حسم الصراع بينهما على المركز السادس والذي يضمن لأحدهما التأهل إلى مجموعة البطولة، وذلك إلى الجولة القادمة. سجل للفحيحيل ايدو روبن (29) وتعادل لكاظمة شريدة الشريدة (34).



وجاء الشوط الاول متكافئا بين الجانبين وكان الفحيحيل هو المبادر في التسجيل اثر المتابعة الجيدة للمدافع المتقدم ايدو روبن لرأسية البرازيلي فيتور دا سيلفا المرتدة من القائم ليعيدها روبن في الشباك (29). ولم يتأخر كاظمة في الرد بتسديدة صاروخية لشريدة الشريدة من خارج المنطقة (34).



وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات ومحاولات التسجيل لكن براعة الحارسين حالت دون ذلك لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي.