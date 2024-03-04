تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، نظمت كلية العلوم ممثلة بقسم علوم الحاسوب مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات لطلبة المراحل من المتوسطة إلى الجامعة، في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة بالتوجيه الفني العام للحاسوب، وبشراكة إستراتيجية مع شركة زين الكويت ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري، والوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية حصة المطوع، ونائب مدير جامعة الكويت للشؤون الأكاديمية د.فهد الفضلي، ورئيس اللجنة المنظمة للمسابقات الوطنية د.نورة الجري، وعدد من عمداء الكليات، وعدد من الجهات الحكومية المشاركة كوزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة «قسم المتفجرات»، والأمانة العامة للتخطيط، واتحاد المدارس الخاصة، وعدد من الجهات المشاركة بقطاعيها الحكومي والخاص.



وقال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي «إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في مدينة صباح السالم الجامعية، هذا الصرح العريق الذي يحتضن كل الإبداعات والابتكارات الشبابية والطلابية في شتى المجالات، والذي يعكس الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، خصوصا في هذا العصر الذي تستثمر فيه القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة»، لافتا إلى أن جامعة الكويت تشهد اليوم اهتماما علميا اجتماعيا وأكاديميا في تبني مبادرات تكنولوجية إبداعية في العديد من المجالات مثل العلوم والهندسة والطب والصناعة وغيرها الكثير.



وبين د.الحربي أن جامعة الكويت تهدف إلى استقطاب وتعليم أكبر عدد ممكن من الطلبة، وتعد هذه المسابقة إنجازا فريدا للجامعة، حيث تعبر عن التزام جامعة الكويت في دعم الابتكار والتطوير كونها الفرصة المثالية لطلبتنا وطالباتنا في تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية والأكاديمية في بناء آليات ذاتية التعلم، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه المسابقة، من موظفين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وكذلك الشركاء من القطاعين العام والخاص.



في الجانب نفسه، أعرب القائم بأعمال عميد كلية العلوم بجامعة الكويت.د محمد بن سبت عن فخره واعتزازه لرؤية الطلاب المبدعين وهم يظهرون مهاراتهم وإبداعهم في هذا المجال الحيوي، مؤكدا أن هذه المسابقة تعد منصة متميزة للطلاب لتطبيق المفاهيم النظرية التي اكتسبوها في قاعات الدراسة، وتحويلها إلى حلول عملية وتطبيقات تقنية مبتكرة، مؤكدا ثقته أن إبداعات المشاركين وجهودهم ستكون محط إعجاب الجميع، منوها بأن هذه المسابقة ليست فقط تجمعا للعقول المبدعة في مجال التكنولوجيا والروبوتات، بل هي أيضا تأكيد على التزام الجامعة المستمر بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز العلمي بين طلبتها والمجتمع الكويتي.



وأكد د.بن سبت أن كلية العلوم تقوم بدور مهم في تشجيع ودعم الأنشطة البحثية والتطبيقية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتوفير بيئة تعليمية تحفيزية تسهم في صقل مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم العلمية والعملية، مشيرا إلى أن المسابقة جاءت لإتاحة الفرصة لمشاركة الطلبة والطالبات ومواجهة التحديات العلمية والفكرية في رحلتهم الأكاديمية والمهنية، كونها تعزز من مهاراتهم في التفكير النقدي والعمل الجماعي والابتكار وتجهيزهم ليكونوا الجيل القادم من القادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.



بدوره، ذكر القائم بأعمال رئيس قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم د.حسين المهري أن هذه الفعالية تأتي ضمن إستراتيجية شاملة لقسم علوم الحاسوب لتوسيع دائرة المعرفة، وخلق ثقافة إيجابية وفعالة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي هو جزء أساسي وأحد التخصصات البارزة في مجال علوم الكمبيوتر، لافتا إلى أن رحلة تطوير الذكاء الاصطناعي بدأت من صناعة أجهزة بدائية في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث الأسماء اللامعة التي صممت المبادئ الأساسية لبرمجة وتشغيل جزء من الذكاء البشري في آلة رقمية تعمل بدقة وسرعة منقطعة النظير.



وأضاف د.المهري أن الذكاء الاصطناعي يدخل اليوم قطاعات أساسية في حياتنا اليومية ومنها تعلم الآلة ومساعدة البشر في تشغيل نماذج برمجية تقوم بتصنيف مختلف المعطيات الرقمية، مشيرا إلى أنه قد تمكنت تطبيقات رهيبة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مثل السيارات ذاتية التحكم وروبوتات وأجهزة رصد الانبعاثات السامة والكثير من التطبيقات التي تمس حياة الجميع، موجها الشكر للجنة المنظمة لتنظيم المسابقة والإدارة الجامعية وإدارة كلية العلوم على الدعم المقدم لإنجاح هذه المسابقة، وأيضا الشكر موصول إلى الشركاء في وزارة التربية وشركة زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وشركة مجموعة الساير وكلية الكويت التقنية.



بدورها، أكدت الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية حصة المطوع أن مشاركة وزارة التربية جاءت للعام الثاني على التوالي، وذلك عبر مناهجها الدراسية، بمشاركة 14 مدرسة، لافتة إلى أن التعاون المثمر بين جامعة الكويت ووزارة التربية جاء لتنفيذ مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات على مستوى دولة الكويت بشكل خاص وعلى المستوى العالمي بشكل عام، وأن تمثيل دولة الكويت في مسابقة الروبوت الدولية تعد خطوة نوعية على طريق تأسيس الجيل القادم من العلماء وقادة التكنولوجيا.



وتخلل المسابقة عرض مرئي قدمته رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات الوطنية د.نورة الجري، لتستعرض رحلة الطلبة الأكاديمية في مواجهة التحديات وصقل مهاراتهم العلمية بمشاركة عدد من المدارس من القطاعين العام والخاص.



وفي الختام، كرم مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي جميع الشركاء الإستراتيجيين المساهمين في المسابقة الوطنية للربوتات، وهم شركة زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وشركة نفط الكويت، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص ممثلا بكلية الكويت التقنية ومجموعة الساير.



وقد كرمت شركة Vex Foundation مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي على الدعم اللامحدود لجامعة الكويت، لدورها الرائد في تعزيز مهارات الطلبة ودورها المثمر في تشجيع العقول الشابة على الابتكار.



وقد تم اعلان أسماء الفرق الفائزة والمتأهلة للعالمية وعن فئة المرحلة الجامعية فاز فريق جامعة الكويت ـ جائزة التميز، وفريق الجامعة الامريكية للشرق الاوسط ـ جائزة المسابقة، أما الفائزون عن فرق الثانوية فهم مدرسة ابن العميد ـ جائزة التميز، وجائزة المسابقة تذهب لتحالف فريقين وهم المدرسة الانجليزية العالمية في الكويت، وفصول الموهبة ـ مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع، والفائز في فريق المتوسطة هم المدرسة الأميركية ثنائية اللغة ـ جائزة التميز.