تنظم دار الآثار الإسلامية في الفترة ما بين 5 و7 الجاري فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات المملوكية برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمشاركة محلية ودولية.



ويقام المؤتمر في مركز اليرموك الثقافي بمشاركة من جامعات «شيكاغو» الأميركية و«ليج» البلجيكية و«كافوسكاري» الإيطالية.



وقال «الوطني للثقافة» في بيان صحافي اليوم الأحد إن جلسات المؤتمر تناقش في أوراق بحثية يقدمها الباحثون المشاركون (استنطاق المعالم المملوكية من آثار ومبان) من خلال عرض أحدث الدراسات في هذا المجال.



وأوضح أن المشاركين في المؤتمر سيقومون بجولة في المركز الأمريكاني الثقافي للاطلاع على مجموعة الصباح الآثارية ثم زيارة متحف طارق رجب وسوق المباركية التراثي.



وقد سبقت فعاليات المؤتمر ورشة عمل عن المواد الأثرية المملوكية في مجموعة الصباح الآثارية تستمر ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية.