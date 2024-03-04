صوت السويسريون الذي يواجهون ارتفاعا في تكاليف المعيشة، أمس لصالح معاش تقاعدي ثالث عشر، في خطوة «تاريخية» وفقا للمدافعين عنها الذين رفضوا في الوقت ذاته رفع سن التقاعد.



وحصل الاقتراح المؤيد لتقاضي شهر ثالث عشر في المعاشات التقاعدية على 58.24% من الأصوات، وفقا للنتائج النهائية، في ظل مشاركة زادت بقليل عن 58%.



وأظهرت النتائج أيضا أن الاقتراح فاز بغالبية الأصوات في 16 من الكانتونات السويسرية البالغ عددها 26، وهو الشرط المطلوب لتبنيه.



من ناحية أخرى، قوبل اقتراح رفع سن التقاعد تدريجا من 65 إلى 66 عاما بالرفض إلى حد كبير، بحصوله على 74.72% من الأصوات.



ويبلغ الحد الأقصى لمعاشات الضمان الاجتماعي الشهرية في سويسرا 2450 فرنكا سويسريا (2570 يورو) للشخص الواحد و3675 فرنكا للزوجين، في بلد يصنف بانتظام من بين أغلى الدول في العالم.



وهناك سابقة لهذه المبادرة في أوروبا، فقد اعتمدت ليشتنشتاين المجاورة، وهي دولة أخرى كلفة المعيشة فيها مرتفعة وتستخدم الفرنك السويسري، نظاما مماثلا قبل سنوات عدة.