أشاد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون بقدرة الناس على المشاركة في الانتخابات وحسن اختيارهم في ظل كثرة الانتخابات البرلمانية في السنوات الماضية.

وقال السعدون عقب تسجيل أوراق ترشحه لانتخابات أمة 2024 في إدارة شؤون الانتخابات، إنه تم تسجيل سابقة تاريخية لم تحدث من قبل وهو التعاون الذي حصل مع الحكومات المتعاقبة وخاصة حكومة سمو الشيخ أحمد النواف.

وأضاف أنه تم وضع خارطة تشريعية تتعلق باحتياجات الناس ولم تكن تتعلق بجانب معين لكن تعلقت بمختلف الجوانب من حيث تحسين معيشة المواطنين والجوانب التنموية وغيرها.

وذكر السعدون "ولما وضعت الخارطة التشريعية وادرجت على جدول اعمال الجلسات وتضمنت مجموعة من القوانين التي تهم مصالح الناس وتحديدا تحسين مستوى المعيشة وتم اقرار مجموعة من القوانين النوعية ومنها قانون المفوضية وغرفة التجارة وقوانين الرعاية السكنية وتأثيرها خفض اسعار القسائم السكنية

وأكد أنه في المرحلة المقبلة نأمل بأننا مقدمون على قضايا اصلاحية لم يسبق لها مثيل في الكويت وهذه ليست مجرد أماني

، وفي الماضي صدر في الكويت سابقة وربما في الدول المجاورة واقصد الاحكام التي صدرت على المسؤولين بسبب قضايا مالية ، وما يسعد في الكويت أن الناس تشعر بأن عليهم مسؤولية والعودة دوما تكون للناس لحسن الاختيار وتصحيح المسار وهذا الشعار رفع في مجلس 2023 ، اذ قدم

48 نائبا الخارطة التشريعية والأهم السابقة التي لم تحصل ونحن لسنا لدينا احزاب وال 50 نائبا يمثلون الشعب و 48 نائبا يتفقون على أولويات محددة أمر غير مسبوق ورغم ملل الناس لكني واثق أن الناس يدركون أن مصلحة البلاد بأيديهم وسيقومون بدورهم"