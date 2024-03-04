قال النائب السابق مرزوق الخليفة": كل اهل الكويت يعرفون كيف استخدمت قوى الفساد جميع الوسائل لمنعي من الوصول لقاعة عبدالله السالم ويمارسون اشاعات الى اليوم ويقولون مرزوق الخليفة لن يمكن من الترشيح وسيشطب".



وأضاف عقب تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات لمجلس الأمة 2024": كل هذه الإجراءات والوسائل والاشاعات تروج للتقليل من حظوظي في نيل ثقة الأمة، وأطمئن جميع مؤيديني ومحبيني لا تلتفتون لهذا الكلام وأنا واثق من موقفي القانوني في الترشح.

وذكر الخليفة ان " الحل المتكرر والإبطال المتكرر ازعج اهل الكويت، ووجدت الشباب هم من يشجعون على خوض الانتخابات والمشاركة ولن يثنيهم أحد عن ممارسة دورهم الوطني، والشعب حضر في أحلك الظروف".



وأكد الخليفة أن الوحدة الوطنية هي سورنا الذي يحمينا، ونسمع حديثا عن ان الحكومة لم تحاسب مروجي الشائعات، وكلنا ابناء الكويت، والغزو العراقي لم يميز بين جناسي الكويتيين، آملاً من الحكومة أن تعيد حساباتها ولا تسمع للنفوس العنصرية المريضة وتقوم بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.