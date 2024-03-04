قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق مهند الساير إنه في المجلس الماضي حققنا قوانين كانت حلما مثل غرفة التجارة والمفوضية العامة للانتخابات والقوانين الإسكانية، مضيفاً " عمر المجلس القادم أيا كانت مدته لن يرهبنا ولن نتنازل ولو كان عمر المجلس يوما، ولا يعنيني عمر المجلس، وحل المجلس متروك لسمو الأمير، ونحن قمنا بتحصين إرادة الأمة بتعديل قانون المحكمة الدستورية".

وبخصوص الرئاسة بعد ترشح السعدون، قال الساير "إن العم أحمد السعدون لم ينازعه أحد في مجلسي 2022 و 2023 والرئاسة ستكون للعم السعدون، وهناك متطلبات على الرئيس، والرئاسة تتطلب متطلبات نيابية".