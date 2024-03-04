قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.حمد المطر " أنجزنا في المجلس السابق مجموعة من القوانين ويجب أن يكون هناك دور حقيقي للإنجاز الذي يؤدي إلى الاستقرار لتهدأ الكويت وتستقر السلطتان".

وأضاف أن هناك "العديد من الملفات المهمة ونحتاج العديد من المشاريع والقوانين لرسم البسمة على المواطنين، وهذا لا يمكن ان يكون على حساب الرقابة، وهناك قضايا فساد سنستمر فيها".

وتابع د. المطر" قدمت قانونا ورؤية لتطوير التعليم، وقدمنا قانونا يتكون من ١١ مبادرة، والقضية التعليمة مهمة، ويجب أن تكون هناك حالة من الاستقرار حتى ننجز الخارطة التشريعية".