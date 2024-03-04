قال مرشح الدائرة الأولى النائب والوزير السابق عيسى الكندري " تقدمت اليوم بالترشح لخوض انتخابات مجلس ٢٠٢٤ بعد حل مجلس ٢٠٢٣ وأدعو الله عز وجل أن يمكننا من تجديد وصولنا لقاعة عبدالله السالم لاستكمال نشاطنا البرلماني والسياسي الذي نذرناه لخدمة شعبنا الكويتي الأصيل وأبناء الدائرة الانتخابية الاولى الأوفياء".

وأضاف الكندري" سأكون بإذن الله كما عهدوني عند حسن ظنهم، وإذا كانت لي كلمه في بداية العرس الديمقراطي فهي أن يوفق الله الجميع في هذا التنافس الديمقراطي الشريف، رائدنا في ذلك احترام دستورنا الذي هو صمام الأمان لنا جميعا".