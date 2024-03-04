قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق أحمد لاري" تقدمت بأوراق ترشحي وأتمنى أن تتم انتخابات مجلس الأمة 2024 بمشاركة كبيرة، مشيدا بالتنظيم والسرعة بالتسجيل".

وأكد لاري أن "لكل انتخابات أجواءها واعتقد ان المحاور الاساسية في انتخابات 2024 أولها الاستقرار السياسي لأنه من دونه لن يكون هناك انجاز، وخلال 4 أشهر انجزنا العديد من القوانين النوعية والحيوية".

وقال" طالما الأمور تسير وفق الدستور بخصوص حل المجلس فيجب على الجميع أداء مسؤولياته، وعموما الوضع في البلد لا يسر أحدا بشأن تأخر الرعاية الصحية والتعليمية وغيرهما من الملفات، مطالبا بعدم ترك الأمور، ويجب ألا نكون سلبيين ونتحلى بالإيجابية".

وذكر لاري" نعاهد المواطنين باستكمال الخارطة التشريعية، ونحن والحكومة نتعاون من أجل القوانين التي فيها مصلحة البلد، آملا التعاون بين السلطتين".

وبين لاري أن محور رفع المستوى المعيشي من أهم المحاور التي سنعمل على إقرارها لأهميته وحاجة المواطنين للزيادات لمواجهة الغلاء، وإن أقرت الحكومة الزيادات قبل المجلس كان بها وإن لم يكن فسنعمل على إقرار الزيادات وكذلك سنعمل على إقرار البديل الاستراتيجي لأهميته في توحيد الرواتب، وسأرفع شعار استثمارنا في ديرتنا هو الحل".



وأضاف "علينا أن ننشئ صناديق سيادية لتوفير فرص عمل ومورد للدولة، مطالبا بالعدالة في المناصب القيادية، والعالم تغير مع طوفان الأقصى ورأينا تعاطفا مع شعار غزة لأنها قضية إنسانية والكويت حكومة وشعبا مع نصرة الشعب الفلسطيني".