دمشق - هدى العبود



أطلق المطرب السوري سمارة السمارة أحدث أغنياته التي حملت عنوان «نقشت»، كلمات عامر لاوند، وألحان د.حسان زيود، وتوزيع راين وميكس، وماسترينغ فادي جيجي، وغرافيك وتنسيق الڤيديو حمودي الملك، وتصوير طارق خزام.



وحملت الأغنية الطابع العاطفي، وفيها يبدي الحبيب تمسكه بحبيبته وإصراره على أن تبقى في حياته لآخر العمر، ويقول مطلعها: «عادي وطبيعي كتير يومية.. اتكركب وما يضل عقل فيي.. بدي بحلاكي لسا جن ودوب.. وألحان قلبك غني غنية.. نقشت معي وحبيت أحلى صبية بالأرض.. نقشت معي وشميت أخيرا عطرك يا ورد»، وتحظى الأغنية الجديدة بإعجاب وتفاعل الجمهور.



إلى ذلك، يستعد سمارة لإقامة عدد من الحفلات في أوروبا والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى المناسبات الخاصة والأعراس في الولايات المتحدة الأميركية، كما جدد مؤخرا أغنية «بالحرب بغنيلك» للفنان اللبناني الراحل ملحم بركات.



جدير بالذكر أن الفنان سمارة السمارة كان قد نال جائزة الأورنينا الذهبية لسنتين متتاليتين عامي 2000 و2001، كذلك قدم عددا من الأغاني على طريقة الڤيديو كليب التي جعلته ينطلق من سورية ثم إلى العالم العربي، وأكثر ما عرف بأغنية «عقرب بصدرك» التي نالت إعجابا جماهيريا كبيرا، وكانت طريقه إلى النجومية.