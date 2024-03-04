تصدّر الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي "دون" (Dune: Part Two) إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا 81,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في دور السينما، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويتسم الفيلم الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة وتولى إخراجه الكندي دوني فيلنوف بضخامته المشهدية، ويتناول مفاهيم السلطة والإيمان والتعصب.

ويؤدي الممثل الفرنسي الأميركي تيموتيه شالاميه الدور الرئيسي، مجسداً شخصية القائد المنتظر الذي يثأر لإبادة سلالته.

ولاحظَ المحلل ديفيد غروس أن الإيرادات التي حققها "دون" خلال عطلة نهاية الأسبوع في دور السينما الكندية والأميركية "استثنائية" بالنسبة إلى فيلم خيال علمي. وهي أعلى إيرادات يحققها فيلم في الأسبوع الأول لعرضه منذ بداية السنة الحالية.

وينطوي الفيلم المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأميركي فرانك هربرت على رسائل وأفكار عن البيئة وعن تَحَوُّل المياه سلعة نادرة بفعل النهب الصناعي للموارد.

ويضمّ "دون: بارت تو" نجوماً آخرين إلى جانب شالاميه، كزندايا ولِيا سيدو وخافيير بارديم.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "بوب مارلي: وان لاف" (Bob Marley: One Love) الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير، محققاً إيرادات قدرها 7,4 ملايين دولار.

ويتولّى الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم "وان نايت إن ميامي" One Night in Miami تجسيد شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي الذي حقق نجاحاً باهراً قبل وفاته في 1981 عن عمر يناهز 36 عاما.

وكان المركز الثالث من نصيب الفيلم الذي يجمع أحدث حلقات مسلسل "ذي تشوزن" The Chosen عن حياة السيد المسيح، بإيرادات بلغت 3,9 ملايين دولار.

وحلّ رابعاً فيلم "أوردينري انجيلز"Ordinary Angels الذي حقق نحو 3,9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع. ويتناول العمل القصة الحقيقية لمصففة شعر من كنتاكي توحد سكان بلدتها الصغيرة لمساعدة أرمل يعتني وحده بابنته المريضة.

وأتى في المركز الخامس فيلم "مدام ويب" Madame Web محققاً إيرادات بلغت 3,2 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم المنتمي إلى عالم "مارفل" للأبطال الخارقين، الرابع من عالم سبايدر-مان تنتجه شركة "سوني"، تؤدي الممثلة داكوتا جونسون دور سائقة سيارة إسعاف تتمتع بموهبة التنبؤ بالمستقبل.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6. "مايغريشن (2,5 مليون دولار)

7. "ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا" (مليونا دولار)

8. "وونكا" (1,7 مليون دولار)

9. "أرغايل" (1,4 دولار)

10. "ذي بيكيبر" (1,1 مليون دولار)