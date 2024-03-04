قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق علي الدقباسي" أبدأ حملتي متطلعا لغد مشرق، داعيا إلى التعاون بين جميع الأطراف ومتمنيا الخروج من حال عدم الاستقرار".

وأضاف الدقباسي إن" العمل يتطلب نوايا طيبة وخارطة طريق تتضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وحماية الطبقة الوسطى، والصراعات بين التيارات عطلت البلد كثيرا والمطبات الهوائية التي كنا فيها لها تأثير على الاستقرار، وعموما الكويت مقبلة على مرحلة جديدة واصلاحات بدأنا نلمسها".

وأكد الدقباسي" أعتقد أن حظوظي أفضل مما كانت عليه وأنا بحاجة إلى دعم المواطنين لأنني سأحمل هموم الطبقة الوسطى، وخلال مسيرتي البرلمانية اتخذت جميع الإجراءات النيابية، ولا أدعي أنني كنت الأفضل ولكن كانت بوصلتي الله والكويت والمواطن". ونشدد على أن الاستقرار هو بداية التنمية، وسبب انتقالي إلى الدائرة الثانية هو بحثي عن فرص للنجاح".