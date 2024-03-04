أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن حصيلة حملة التبرع بالدم (الكويت بدمي 8) التي اختتمت فعالياتها بلغت حصيلتها 3000 كيس دم.

وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة ريم الرضوان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحملة التي انطلقت في 18 فبراير الماضي ولمدة أسبوعين بمناسبة الأعياد الوطنية وشارك فيها بنك الدم المركزي ومراكز التبرع والفروع التابعة له شهدت إقبالا كبيرا من المتبرعين تعبيرا عن الحب والولاء للوطن وانطلاقا من روح العطاء.

وأوضحت الرضوان أنه تم صرف 3400 كيس دم و800 صفائح دموية و1400 كيس بلازما لتغطية حاجة المستشفيات خلال فترة الحملة وإجازة الأعياد الوطنية مما يؤكد أن الحاجة للتبرع بالدم لمساعدة جميع المرضى.

وأضافت أنه تمت إقامة 16 حملة تبرع بالدم شاركت بها المؤسسات الحكومية والجهات ذات المسؤولية المجتمعية والجاليات المقيمة بالكويت مؤكدة أن التبرع بالدم ليس واجبا إنسانيا فحسب بل هو واجب وطني ساهم في نجاح هذه الحملة وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدم.

وأعربت عن الشكر للمتبرعين وجميع الجهات المشاركة في إنجاح الحملة إيمانا منهم بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من دورهم الوطني والإنساني.