قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد:" ترشحت لخوض انتخابات 2024 وكلمة صاحب السمو كانت واضحة في موضوع حل مجلس الأمة وتحديدا التعيينات فقد كانت لأعضاء مجلس الأمة وأقربائهم، وكان النواب يصوتون عكس مصلحة المواطن، وأجلوا لمدة شهر زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن.

وأضاف:" لم يكن هناك دور للنواب في القضية الإسكانية فعندما سكن أهالي المطلاع اكتشفوا عدم وجود خدمات والأمر ينسحب على جنوب خيطان والمفارقة أنهم قطعوا بدل الايجار عن سكان جنوب خيطان".

وأكد حماد أن جميع النواب نواب خدمات، وهناك من يخدم المقربين فقط، وسعدون حماد يستقبل جميع تظلمات المواطنين، وهناك نواب احتكروا جميع الوظائف".