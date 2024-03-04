سلطان العبدان-فرحان الشمري

تقدم 42 مرشحا بينهم مرشحتان اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور 40 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحتين.

وتقدم 11 مرشحا في الدائرة الأولى، فيما تقدم 10 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم 9 مرشحين في الدائرة الثالثة من بينهم مرشحتان، وتقدم 7 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 5 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الأول رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنائب والوزير السابق عيسى الكندري والنواب السابقون د. حمد المطر وخالد العتيبي، ومهند الساير وعبدالله المضف وفارس العتيبي ود. عبد الكريم الكندري وسعدون حماد وعلي الدقباسي وعبدالوهاب العيسى ومرزوق الخليفة وعمر الطبطبائي وأحمد لاري وماجد المطيري وحمد المدلج.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح أمس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.