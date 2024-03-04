أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان اليوم الاثنين، على تسخير كل الإمكانيات لإظهار انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) كمناسبة وطنية تعبر عن الصورة المشرقة للديمقراطية الكويتية.

وشددت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش اجتماعها مع مسؤولي النظافة بشأن الاستعدادات لانتخابات (أمة 2024) على أهمية التعاون مع وزارات التربية والداخلية والعدل بغية تهيئة المدارس المخصصة لتكون لجانا انتخابية.

وقالت إن دور البلدية سيبدأ قبل أسبوع من الانتخابات التي ستقام في الرابع من شهر أبريل المقبل وسيستمر حتى تسليمها بعد الانتخابات في اليوم التالي.

ودعت خلال الاجتماع إلى استخدام الكناسات الآلية يوميا في كل مناطق الكويت بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والأسواق والشواطئ والأماكن المزدحمة.

وأكدت لمسؤولي النظافة ضرورة النزول الميداني ومتابعة شركات النظافة والتزامها بالعقود المبرمة إلى جانب تنفيذ حملات مختلفة على المناطق التجارية.

ولفتت الوزيرة المشعان إلى أهمية متابعة حملات التنظيف في المواقع المهملة خصوصا في المزارع والشاليهات والجواخير والبقالات في المناطق السكنية والباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع.

وشددت أيضا على تنظيف البر بعد انتهاء موسم التخييم وضمان سلامة نظافة مواقع التخييم للتراخيص الصادرة من البلدية بالتعاون والتنسيق مع هيئة البيئة والتأكيد أن هناك متابعة ورصدا لكل أعمال المحافظات بالكامل لمتابعة أدائها ومدى فعاليتها.